Des marchés compétitifs et équitables offrent aux consommateurs des biens et des services de meilleure qualité, des prix plus bas et un choix plus large. En encourageant les entreprises à devenir plus efficaces et à conquérir de nouveaux marchés, elles conduisent à une plus grande efficacité et, par conséquent, à la croissance économique. La concurrence incite également fortement les entreprises à innover et contribue à favoriser l’adoption de technologies.

Les autorités de la concurrence et les gouvernements doivent s’attacher à promouvoir des conditions équitables pour les concurrents, en veillant à ce que les politiques publiques soutiennent des marchés efficaces et à ce que la conception de stratégies industrielles aille de pair avec la politique de la concurrence. L'OCDE collabore avec les gouvernements pour les aider à atteindre des objectifs politiques majeurs, notamment la promotion du dévelopement durable, sans créer d'obstacles qui entravent la concurrence. L’OCDE procède également à des évaluations de la concurrence dans tous les secteurs, par le biais de projets nationaux et de normes internationales telles que le Manuel de l'OCDE pour l'évaluation de l’impact sur la concurrence.