Algorithmes et concurrence: amis ou ennemis ?

Les algorithmes sont de plus en plus omniprésents dans nos vies et les entreprises s'appuient de plus en plus sur des algorithmes dans leurs activités quotidiennes à des fins de tarification et de planification. Les algorithmes peuvent-ils améliorer les performances des entreprises ? Peuvent-ils nuire aux consommateurs ? Peuvent-ils être utilisés pour fixer les prix ou pour exclure des concurrents ? Que peuvent faire les autorités de la concurrence et les régulateurs pour atténuer ces risques ? Le 6 mars, la Journée de la concurrence de l'OCDE a réuni un panel d'experts internationaux issus du monde universitaire et des organismes chargés de l'application de la loi pour explorer ces questions et d'autres questions juridiques et politiques fascinantes autour des algorithmes.



La session, disponible en différé ci-dessous, modérée par Antonio Capobianco (Chef adjoint de la Division de la concurrence de l'OCDE), avait pour intervenants invités : Michal Gal (Professeur de droit, Université de Haïfa), Maarten Pieter Schinkel (Professeur d'économie, Université d'Amsterdam) et Ryan Tansey (Chef de section, DOJ des États-Unis, section pénale de Washington).

