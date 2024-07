Programme des Jeunes Associés

Le Programme des Jeunes Associé(e)s de l'OCDE (YAP) est un programme de deux ans qui cible les étudiant(e)s de premier cycle ou tout juste diplômé(e)s qui souhaiteraient acquérir une première expérience professionnelle dans le monde de l’élaboration des politiques, de la recherche et de l’analyse multilatérales. Le programme vise à préparer de brillant(e)s étudiant(e)s intéressé(e)s par l’élaboration des politiques à la poursuite d’études post-licence.

En tant que Jeune Associé(e), vous travaillerez aux côtés d’un(e) responsable principal(e) sur les défis les plus pressants en matière de politiques publiques sociales, économiques et environnementales. Vos tâches quotidiennes pourront consister à effectuer des travaux de recherche préliminaires, à rédiger des documents, à assurer la liaison avec les partenaires internes et extérieurs ainsi qu’à concourir à l’organisation de différents types d’événements (forums stratégiques, conférences ministérielles, etc.). Votre responsable principal(e) sera votre mentor tout au long du programme. Priorité sera donnée au développement des compétences professionnelles et connaissances spécialisées, fournissant une fondation solide pour réussir vos futurs cursus académiques.