Agriculture et pêcheries

L’innovation sera nécessaire pour rendre les systèmes agricoles et alimentaires résilients, durables et productifs. L’innovation dans l’agriculture, c’est apprendre à faire les choses différemment, à faire les choses différemment, et à faire plus et mieux avec moins. C’est l’occasion pour les systèmes alimentaires de répondre à de nouvelles demandes difficiles, tout en assurant une utilisation durable de ressources naturelles rares. L’OCDE aide les pays à élaborer de meilleures politiques à l’appui d’une agriculture productive, durable et résiliente en menant des travaux visant à comparer les performances des systèmes agricoles et alimentaires, à évaluer les politiques nationales et à formuler des conseils sur mesure. L’un des axes de ces travaux est de déterminer comment les pouvoirs publics et le secteur privé peuvent collaborer pour renforcer les systèmes d’innovation agricole et favoriser des pratiques innovantes qui accroissent la productivité et la durabilité.