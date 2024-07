Ces dernières années, l'économie mondiale a subi de profonds chocs qui ont eu un impact considérable sur les petites et moyennes entreprises (PME) et les entrepreneurs. Alors qu'un soutien gouvernemental rapide et massif a permis à ces entreprises de faire face aux conséquences économiques directes de la pandémie de COVID-19, de nouvelles menaces surgissent. La montée des tensions géopolitiques et des risques financiers mondiaux, une inflation élevée, le resserrement des politiques monétaires et fiscales, les pénuries de main-d'œuvre, les barrières commerciales et le ralentissement de l'intégration aux chaînes de valeur mondiales sont autant de facteurs qui contribuent à rendre l'environnement commercial des PME hostile. De plus, il est urgent d’accélérer leur contribution aux transitions verte et numérique, et de les aider à mieux s’orienter sur la scène internationale où les échanges et les investissements sont aujourd’hui en pleine mutation. Dans ce contexte, les Perspectives de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat 2023 abordent les tendances récentes en termes de performance des PME, l'évolution de leurs conditions d'activité ainsi que les implications pour l'action publique qui en découlent. Cette publication se penche également sur le thème général de l'intégration des PME à toute une série de réseaux, notamment les réseaux mondiaux de production et de chaînes d'approvisionnement, le rôle des entreprises dirigées par des femmes dans les échanges internationaux, les réseaux de connaissances et d'innovation, et les écosystèmes de compétences. De plus, l'accent est placé sur les politiques mises en place pour faciliter l'accès des PME à ces réseaux afin de leur permettre de tirer pleinement parti des transformations qu’elles subissent actuellement. Dans sa seconde partie, le rapport propose des profils statistiques nationaux qui comparent chacun des 38 pays de l'OCDE à travers toute une série d'indicateurs-clés.