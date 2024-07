Commerce des PME, chaînes de valeur mondiales et concurrence

Les PME et les start-ups jouent un rôle essentiel dans le développement de chaînes de valeur mondiales plus résilientes, durables et circulaires. En raison de leur agilité à répondre aux changements des marchés et des technologies, de leur rôle clé dans le développement et la diffusion des pratiques numériques et écologiques, de leur empreinte locale, de leur proximité et de leur compréhension des marchés finaux, les PME et les start-ups sont particulièrement bien placées pour soutenir le déploiement de modèles circulaires.