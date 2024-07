Transformation numérique des PME

Les PME jouent un rôle important dans la transition vers des économies et des sociétés plus durables, compte tenu de leur empreinte environnementale globale et de leur potentiel de développement et de mise en œuvre d'éco-innovations et de pratiques commerciales plus écologiques.

Les outils numériques peuvent aider les PME à évoluer vers des pratiques et des modèles plus durables. Il s'agit notamment de faciliter l'amélioration de l'efficacité énergétique, la gestion des déchets et l'accès en temps réel aux informations sur les pratiques durables au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Toutefois, il convient d'examiner attentivement les compromis potentiels, tels que les implications des déchets numériques et la forte demande énergétique des centres de données.