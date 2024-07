La transformation numérique à l’appui de la reprise en Ukraine

La guerre menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine perturbe gravement l’accès à l’internet, qui a connu un essor rapide dans le pays au cours de la dernière décennie. L’offre numérique de services publics, avec de nouvelles prestations à la pointe du progrès lancées juste avant le début du conflit, a résisté aux premières perturbations. L’économie numérique ukrainienne était en forte expansion avant la guerre et la loi fiscale « Diia City » adoptée par le pays prévoit des mesures spécialement adaptées au secteur des technologies de l’information. Le gouvernement ukrainien doit aujourd’hui faire face à de nombreux défis. Les instruments d’action de l’OCDE peuvent aider l’Ukraine à mener à bien ses projets ambitieux de renforcement et de reconstruction de son espace numérique à court terme (accès à l’internet), à moyen terme (accès aux talents et au financement) et à long terme (mise en place d’une infrastructure de données robuste pour l’économie numérique).