Conséquences environnementales de la guerre en Ukraine et perspectives pour une reconstruction verte

Cette réponse clé est consacrée aux conséquences de l’agression militaire russe sur l’environnement et les infrastructures environnementales en Ukraine. Elle propose également des pistes d’action pour s’assurer que la reconstruction économique de l’Ukraine vise en priorité à transformer le pays en une économie verte à zéro émission nette. Cette réponse clé a été préparée pour la première Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine, qui s’est tenue les 4 et 5 juillet 2022 à Lugano, en Suisse. Cette conférence a permis d’examiner le plan de reconstruction et de développement en cours d’élaboration par le gouvernement ukrainien avec le soutien de l’OCDE.