Comment les systèmes d’éducation et de formation professionnelles (EFP) peuvent soutenir l’Ukraine

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine est à l’origine de la plus grave crise humanitaire dans la zone OCDE depuis la Seconde Guerre mondiale, portant préjudice à des millions de personnes et provoquant un choc économique, social et éducatif majeur dont la durée et l’ampleur restent incertaines. Cette note examine comment les systèmes d’éducation et de formation professionnelles (EFP) dans les pays d’accueil peuvent devenir plus inclusifs et accompagner les Ukrainiens déplacés à la suite de la guerre menée par la Russie. Elle s’appuie pour cela sur les travaux de l’OCDE relatifs à l’offre d’EFP pour les jeunes réfugiés, sur une analyse de l’EFP en Ukraine, et sur les premières mesures prises par les pouvoirs publics face à la crise actuelle. L’Ukraine dispose d’une offre étoffée d’EFP au niveau du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et les débouchés professionnels de l’EFP intéressent beaucoup ses jeunes. Cette note affirme que l’offre d’EFP dans les pays d’accueil joue un rôle clé en ce qu’elle valorise et développe les compétences des réfugiés venus d’Ukraine, au bénéfice des Ukrainiens concernés et du marché du travail dans les pays d’accueil, mais aussi de la reconstruction de l’Ukraine.