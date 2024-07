S’appuyer sur les régions et les gouvernements locaux pour reconstruire l'Ukraine

Cette note met en évidence la manière dont les réformes de développement régional et de décentralisation en Ukraine, adoptées après la révolution de Maïdan de 2014, ont contribué à la résilience des régions et municipalités du pays après la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Basé sur le rapport de l'OCDE Rebuilding Ukraine by Reinforcing Regional and Municipal Governance (Reconstruire l'Ukraine en renforçant la gouvernance régionale et municipale), cette note démontre également la manière dont les réformes de gouvernance à plusieurs niveaux en Ukraine, mises en œuvre après 2014, peuvent servir de levier pour une reconstruction et une reprise efficaces au niveau infranational. Enfin, elle présente des recommandations concrètes sur la manière dont les décideurs politiques peuvent s’appuyer sur l’expertise locale et renforcer les capacités au niveau infranational pour concevoir et mettre en œuvre des projets de reconstruction et en suivre les progrès, ainsi que contribuer à un développement régional et local durable à plus long terme.