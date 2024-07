Politiques agricoles: suivi et évaluation 2011

Pour la première fois le rapport Suivi et évaluation des politiques agricoles couvre les pays membres de l’OCDE (y compris les nouveaux membres entrés au cours de l’année 2010 – le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie) et certaines économies émergentes : l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Russie et l’Ukraine.

Cette édition montre que, après une augmentation en 2009, le soutien a baissé de nouveau en 2010 dans la zone de l’OCDE, ce qui confirme la tendance à la baisse du soutien aux agriculteurs. Les tendances dans les économies émergentes révèlent une certaine augmentation du soutien qui reste néanmoins bien en dessous de la moyenne de l’OCDE.

Ce rapport constitue une source unique d’estimations récentes du soutien à l’agriculture et est complété par des chapitres sur l’évolution des politiques agricoles dans chaque pays inclus dans le rapport.