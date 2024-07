Politiques agricoles : suivi et évaluation 2021 (version abrégée)

Ce rapport annuel suit et évalue l’évolution des politiques agricoles dans 54 pays : il couvre les 38 pays de l’OCDE, les cinq états de l’Union européenne qui ne sont pas membres de l’OCDE, et 11 économies émergentes. Ce rapport est une source unique d’information sur le soutien actuel à l’agriculture. Il utilise un système cohérent de mesure et de classification du soutien agricole – les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs (ESP et ESC), et les indicateurs connexes. Cette édition met l’accent sur les réponses apportées par les pouvoirs publics à la pandémie de COVID-19. Elle est assortie d’une analyse des incidences du soutien agricole sur la performance des systèmes alimentaires.