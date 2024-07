Les personnes en bonne santé sont plus susceptibles d'être employées, d'avoir un bon emploi et de prendre leur retraite plus tard, tandis que les personnes souffrant de problèmes de santé ou de handicaps sont plus susceptibles de perdre leur emploi et d'avoir du mal à en trouver un nouveau. Les pays devraient donc chercher à renforcer les compétences et l'employabilité des personnes de tous âges confrontées à des problèmes de santé et les aider à trouver et à conserver un bon emploi.