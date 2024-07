La politique fiscale cherche à trouver un équilibre entre la garantie des recettes dont les gouvernements ont besoin pour financer leurs programmes sociaux et économiques et le renforcement des contributions du système fiscal à une croissance économique inclusive et durable. Les travaux de l'OCDE sur la politique fiscale et les statistiques fiscales combinent les observations des travaux empiriques, de la théorie et de l'expérience pratique pour fournir des indications sur l'efficacité et l'efficience des différents choix de politique fiscale, ainsi que pour analyser leur impact sur des considérations politiques plus larges, notamment les incitations au travail, à l'investissement et à l'innovation, la redistribution des revenus et des richesses, ainsi que la viabilité environnementale et le bien-être.