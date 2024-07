Programme des relations internationales en matière fiscale

Le PRI offre une structure d'apprentissage mixte entièrement intégrée. Les fonctionnaires des impôts disposent d'une grande flexibilité et peuvent choisir entre de nombreuses options de formation en direct ou à leur propre rythme. Celles-ci couvrent des thématiques allant des plus basiques aux plus complexes, s'adaptant aux besoins et à l'emploi du temps de chacun pour faire de cette expérience de formation un apprentissage sur mesure.

Les formations en direct et les outils de formation à son rythme sont accessibles via la plateforme de partage des connaissances pour les administrations fiscales (KSP TA ), une ressource mondiale en ligne pour le partage des connaissances et de l'expertise dans les administrations fiscales, ouverte aux fonctionnaires des administrations fiscales, des départements de politique fiscale et des organisations fiscales régionales et internationales. La KSP a été développée et est gérée par l'Administration fiscale du Canada (CRA).