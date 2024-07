Le Programme des relations internationales sur la fiscalité (PRI) de l'OCDE reconnaît l'importance de l'apprentissage continu et du développement des compétences pour relever les défis les plus pressants de la fiscalité internationale d'aujourd'hui. Grâce à son écosystème d'apprentissage complet, le PRI fournit aux fonctionnaires des impôts des outils essentiels accessibles à tout moment et en tout lieu.

Élaborés par des experts de l'OCDE, les outils d'auto-apprentissage du PRI offrent une vaste base de connaissances sur les questions fiscales. Pour améliorer la compréhension et afin de les rendre plus interactifs, ces outils intègrent des éléments multimédias, des quiz et des études de cas pratiques.

Pour une liste complète de tous les modules d'apprentissage en ligne, vous pouvez télécharger le dépliant d'apprentissage en ligne (également disponible en espagnol). En outre, pour une vue d'ensemble de tous les outils d'auto-apprentissage du PRI, vous pouvez explorer le catalogue d'apprentissage en ligne du PRI.

Ces outils sont fournis gratuitement et disponibles en trois formats :