Les services – depuis la chaîne logistique mondiale jusqu’aux transports et aux télécommunications – jouent un rôle essentiel à l’appui de l’activité économique mondiale. Les services professionnels et financiers soutiennent toutes les activités économiques, tandis que les services d’architecture, d’ingénierie et de construction innovants contribuent à façonner les infrastructures autour de nous.

Les services qui peuvent être fournis à distance peuvent faire l’objet d’échanges internationaux. Les réseaux de communication de plus en plus rapides et les nouvelles technologies permettent d’offrir un plus grand nombre de services, et de meilleure qualité, à des clients du monde entier, et donnent accès à davantage de connaissances, de conceptions et de contenus.



Pourquoi est-il important d’améliorer les politiques d’échanges de services ? L’ouverture et la bonne réglementation des marchés de services ouvrent la voie à une économie plus forte, plus verte et plus numérique. Janos Ferencz, Analyste des politiques commerciales à l’OCDE, décrit les activités complexes dont se composent les services et à quel point il importe d’améliorer les politiques d’échanges dans ce domaine.