Échanges de services dans l'économie mondiale

Une meilleure intégration des services dans l’économie mondiale offre aux petites et moyennes entreprises (PME) de nouvelles possibilités d’élargir leur clientèle sur de nouveaux marchés. Les difficultés liées à la gestion des obstacles réglementaires et à l’adhésion à des réglementations différentes sur chaque marché peuvent toutefois avoir des répercussions disproportionnées sur les exportateurs de petite taille et moins expérimentés qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour ajuster les méthodes de production et ainsi assurer le respect des règles.

Les coûts induits par des réglementations divergentes sur différents marchés peuvent représenter jusqu’à 14 % de droits de douane supplémentaires sur les exportations des PME, par rapport à des concurrents plus grands disposant de ressources plus importantes pour absorber les coûts commerciaux supplémentaires. À ce titre, la réduction des coûts d’entrée sur le marché des services profiterait principalement aux PME et favoriserait la création de nouveaux emplois.