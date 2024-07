Il est important que les entreprises et les investisseurs évaluent et traitent les impacts sur le développement durable de leurs opérations, de leurs produits et services, ainsi que de leurs chaînes d'approvisionnement.

Les normes de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises définissent six étapes de diligence raisonnable que les gouvernements attendent des entreprises et des investisseurs :

(1) Prendre en compte les principes de la conduite responsable des entreprises dans le cadre des politiques et systèmes de gestion de l’entreprise

(2) Identifier et évaluer les impacts négatifs réels et potentiels liés aux activités, produits et services de l’entreprise

(3) Faire cesser, prévenir et atténuer les impacts négatifs

(4) Suivi de la mise en œuvre du devoir de diligence et ses résultats

(5) Communiquer sur la manière dont l’entreprise traite ses impacts négatifs

(6) Réparer les impacts négatifs de l’entreprise, par ses propres moyens ou en coopération avec d’autres acteurs

L’OCDE soutien la mise en œuvre d’un devoir de diligence fondé sur les risques en fournissant des conseils pratiques aux chefs d’entreprise et aux praticiens et en facilitant la coopération entre l’industrie et les parties prenantes pour relever les défis systémiques dans les secteurs et les chaînes d'approvisionnement, tels que l'agriculture, la finance, l'habillement et la chaussure, ainsi que les minerais.