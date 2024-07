Le rôle d’une exploitation minière artisanale et à petite échelle responsable dans la transformation des conflits

Le secteur extractif informel constitue une source d’emploi importante dans la majorité des pays touchés par des conflits, mais il reste à ce jour très souvent ignoré lors du recensement des possibilités de réinsertion pour les anciens combattants. Ce document répertorie les synergies entre, d’une part, les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) mis en œuvre dans les régions touchées par les conflits et à haut risque et, d’autre part, les initiatives existantes liées à l’application du devoir de diligence aux chaînes d’approvisionnement, qui encouragent l’intégration des exploitants de mines artisanales et à petite échelle de ces régions dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le présent rapport met en évidence le rôle que les initiatives menées par l’OCDE pour contribuer à la formalisation de l’exploitation artisanale et à petite échelle peuvent jouer en faveur des programmes de DDR.