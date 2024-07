Promouvoir la cohérence entre les standards sur les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais

Cette étude vise à identifier et à mieux comprendre les liens théoriques et les complémentarités opérationnelles pouvant exister entre deux initiatives liées au secteur minier : l’ITIE et le Guide de l’OCDE. L’objectif général est de déterminer comment l’OCDE et l’ITIE peuvent améliorer l’impact et la portée des deux initiatives, dans le domaine de la gestion des chaînes d’approvisionnement et de la publication d’information.