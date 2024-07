Des chaînes d’approvisionnement interconnectées

Ce rapport de l'OCDE examine les risques liés à l'approvisionnement en cobalt et en cuivre de la République démocratique du Congo, ainsi que les stratégies visant à construire des chaînes d'approvisionnement en minéraux plus responsables. Le rapport met en lumière des maillons souvent négligés de la chaîne d’approvisionnement, remettant en question les hypothèses selon lesquelles l’exploitation minière et le raffinage industriels et artisanaux sont entièrement distincts. Il soulève des inquiétudes quant au faible niveau de surveillance de certains risques et appelle les utilisateurs de cuivre et de cobalt à étendre leur diligence raisonnable au-delà du travail des enfants pour inclure les risques de corruption et de droits de l'homme associés aux forces de sécurité.