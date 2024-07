Le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises

La plupart des impacts environnementaux et sociaux les plus marquants liés à l'activité des entreprises se produisent dans la chaîne d'approvisionnement ou de valeur d'une entreprise, plutôt que dans ses propres opérations. Les recherches de l'OCDE ont montré qu'entre 28 et 43 % du travail des enfants estimé pour les biens d'exportation est indirect, ce qui signifie qu'il se produit à des niveaux antérieurs de la chaîne d'approvisionnement (par exemple lors de l'extraction de matières premières ou dans l'agriculture). L'exercice d'une diligence raisonnable peut aider les entreprises à identifier et à traiter les problèmes les plus importants dans leurs opérations, leurs chaînes d'approvisionnement et leurs relations d'affaires en ce qui concerne les droits du travail, les droits de l'homme, l'environnement, la corruption ou les intérêts des consommateurs.

Le contexte opérationnel d'une entreprise ainsi que le type d'impacts auxquels elle peut être associée et l'endroit où ils se produisent dans la chaîne d'approvisionnement détermineront la manière dont elle peut les identifier et y répondre. L'OCDE a élaboré des lignes directrices intersectorielles ainsi que des lignes directrices pour des secteurs spécifiques, notamment les secteurs de l'habillement et de la chaussure, de l'agriculture, de la finance et des minéraux. L'OCDE développe aussi régulièrement des ressources pour aider les entreprises à répondre à des questions clés ou émergentes telles que la déforestation, les impacts climatiques, le travail forcé ou le travail des enfants et l'intelligence artificielle.