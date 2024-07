Conduite responsable des entreprises dans le secteur financier

Le marché de l'investissement responsable s'est développé de manière exponentielle ces dernières années, sous l'impulsion de la demande des bénéficiaires, de l'évolution de l'environnement politique de la finance durable et de la reconnaissance croissante de certains risques environnementaux et sociaux comme étant financièrement significatifs. L'OCDE a élaboré des lignes directrices en matière de diligence raisonnable à l'intention des investisseurs institutionnels, qui expliquent comment les recommandations des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises peuvent être mises en œuvre dans le contexte de l'investissement et de la gestion de portefeuilles dans différentes catégories d'actifs. Ces recommandations ont été intégrées dans les politiques et les pratiques des principaux praticiens et des initiatives d'investissement responsable, ainsi que dans la réglementation en matière de divulgation d'informations.

Le cadre de diligence raisonnable de l'OCDE vise à prévenir et à traiter les impacts sur les personnes et l'environnement en tenant compte du contexte commercial et juridique du secteur financier.