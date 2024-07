Chaînes d'approvisionnement en minéraux responsables

Le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones touchées par des conflits et à haut risque fournit des recommandations sur le devoir de diligence, soutenues par les gouvernements, qui s'adressent spécifiquement aux entreprises du secteur des minéraux et des métaux. Ce guide s'adresse à toutes les entreprises de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en minerais, des mines aux consommateurs. S'appliquant à toutes les chaînes d'approvisionnement en minerais et de portée mondiale, il fournit des recommandations détaillées sur la manière d'identifier, de traiter et d'atténuer les risques d'abus des droits de l'Homme, de financement des conflits et d'autres crimes financiers tout au long des chaînes d'approvisionnement en minerais.

Depuis son adoption en 2011, le guide et ses recommandations ont été intégrés dans des réglementations en Europe, en Afrique centrale, au Moyen-Orient et dans les Amériques, ainsi que dans les exigences des marchés et des bourses en Europe et en Asie.