Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales. Ils visent à encourager la contribution positive que les entreprises peuvent apporter au progrès économique, environnemental et social, et à réduire au minimum les impacts négatifs auxquels leurs activités, leurs produits et leurs services peuvent être associés dans les domaines visés par les Principes directeurs. Les Principes directeurs couvrent tous les principaux domaines de la responsabilité des entreprises, y compris les droits humains, les droits du travail, l’environnement, la corruption, les intérêts des consommateurs, la publication d’informations, la science et la technologie, la concurrence et la fiscalité. L'édition 2023 des Principes directeurs contient des recommandations actualisées en matière de conduite responsable des entreprises sur des sujets clés tels que le changement climatique, la biodiversité, la technologie, l’intégrité des entreprises et l’exercice du devoir de diligence dans les chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’une actualisation des procédures de mise en œuvre concernant les Points de contact nationaux pour la conduite responsable des entreprises.