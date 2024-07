Les accords sectoriels multipartites des Pays-Bas promeuvent la conduite responsable des entreprises

La conduite responsable des entreprises (CRE) est essentielle pour garantir que les acteurs du secteur privé contribuent au développement durable et que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits humains, à la gouvernance et à l'environnement. Parmi les principales normes internationales figurent les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, le Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Cependant, l'application des normes de diligence raisonnable est souvent difficile. Les entreprises ne disposent pas toujours des capacités suffisantes pour évaluer et traiter les risques et craignent que les coûts liés à de meilleures pratiques n'affaiblissent leur position par rapport à leurs concurrents. Conscients de l'importance de ces normes pour une économie très active dans le commerce mondial, les Pays-Bas ont intensifié leurs efforts pour promouvoir la CRE depuis le début des années 2000. En 2014, le gouvernement a lancé une initiative ciblant spécifiquement les secteurs à haut risque.