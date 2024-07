Les partenariats stratégiques de l’Islande renforcent les capacités de la société civile

Les organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle clé en faveur du développement durable. L’objectif de la politique de coopération pour le développement pour 2019-23 est d’aider les OSC à « promouvoir une société civile indépendante, puissante et diversifiée qui lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes dans les pays en développement ». Les OSC islandaises sont des partenaires importants de la mise en œuvre de la coopération pour le développement et de l’aide humanitaire du pays, et elles assurent une mobilisation active des organisations locales dans les pays partenaires. Toutefois, en raison de leur taille relativement modeste, un renforcement de leurs capacités est nécessaire pour les aider à consolider leurs procédures de contrôle interne et pour tenir compte de certains risques liés à la gestion de l’aide publique au développement (APD).

L’évaluation de la stratégie de l’Islande relative aux OSC menée en 2021 et l’examen par les pairs de 2017, réalisé par le CAD de l’OCDE et portant sur la coopération islandaise pour le développement ont chacun recommandé d’établir des accords-cadres afin de renforcer le partenariat entre le ministère des Affaires étrangères (MAE) et les OSC. La stratégie islandaise de coopération avec les OSC pour 2022 reflète cela et insiste sur l’importance de nouer des partenariats efficaces et transparents avec des OSC compétentes et dynamiques d’une part et de règles claires et accessibles concernant les subventions et les procédures d’autre part, et elle met l’accent sur la redevabilité et le suivi.