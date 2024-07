Les contextes fragiles compromettent la capacité des personnes à vivre décemment et en sécurité et celle des collectivités à réduire la pauvreté. Remédier aux facteurs de fragilité prend des générations et requiert de coordonner les efforts humanitaires, de développement et de paix (l'approche « Nexus »). Des partenariats à long terme allant au-delà des cycles de programmation sont nécessaires pour instaurer une stabilité durable et prévenir les conflits.