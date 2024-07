Maladies chroniques

La mauvaise santé mentale peut avoir des effets dévastateurs sur les individus, les familles et les communautés, une personne sur deux souffrant d'une maladie mentale au cours de sa vie. Les niveaux d'anxiété et de dépression ont doublé dans certains pays au plus fort de la pandémie de COVID-19, et dans de nombreux pays, les taux signalés ne sont pas revenus aux niveaux d'avant la pandémie. La mauvaise santé mentale pèse également lourdement sur les sociétés et les économies, le fardeau économique représentant jusqu'à 4 % du PIB.

Les travaux de l'OCDE visent à mieux comprendre le poids de la maladie mentale et à améliorer la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie. Nos travaux visent également à mesurer la performance des systèmes de santé mentale, à recommander les meilleures pratiques en matière de santé, d'emploi, d'éducation et de protection sociale, et à promouvoir une approche plus intégrée de la politique de santé mentale.