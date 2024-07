Le cancer est la deuxième cause de décès dans les pays de l'OCDE (après les maladies de l'appareil circulatoire, qui comprennent les insuffisances cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux), représentant 21 % de l'ensemble des décès en 2021. En 2022, on estime à 2,78 millions le nombre de nouveaux cas de cancer dans les 27 États membres de l'Union européenne (UE27) et les taux d'incidence sont en hausse. Les hommes ou les personnes à faible niveau de revenu ou d'éducation présentent une prévalence plus élevée de facteurs de risque de cancer (tels que le tabagisme, une mauvaise alimentation, etc.) et des taux de mortalité par cancer plus élevés.

Les profils de cancer par pays de l'UE identifient les points forts, les défis et les domaines d'action spécifiques pour chacun des 27 États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège, afin d'orienter les investissements et les interventions aux niveaux européen, national et régional dans le cadre du plan Vaincre le cancer en Europe.