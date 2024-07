Finance et investissement

Les infrastructures jouent un rôle essentiel dans le bien-être des personnes et dans le développement des pays et des communautés du monde entier. Elles permettent la circulation des biens, des personnes et des informations, et fournissent des services tels que l'énergie et l'eau qui constituent le fondement de notre vie quotidienne et de nos économies. Ainsi, les infrastructures sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et lutter contre le changement climatique.