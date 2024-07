Un Guide de ressources sur les mesures gouvernementales visant à renforcer l’intégrité des entreprises

Alors que les efforts de lutte contre la corruption étaient auparavant du ressort des gouvernements, le secteur privé est progressivement devenu un acteur essentiel, ce qui représente un changement de paradigme significatif depuis les prémices du développement des politiques de lutte contre la corruption. Ce guide de ressources fournit aux États un cadre permettant d'identifier et de mettre en œuvre une combinaison appropriée de sanctions et d'incitations visant à encourager l'intégrité des entreprises. Il reflète les derniers développements dans le paysage mondial de la lutte contre la corruption et contient des études de cas qui permettent de partager des informations et du savoir-faire et d'inspirer les États et le secteur privé.