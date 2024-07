La Bulgarie est candidate à l’adhésion à l’OCDE depuis 2022. La feuille de route pour l’adhésion a été officiellement adoptée lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de juin 2022.

‌La coopération entre la Bulgarie et l'OCDE a commencé au début des années 1990 et n'a cessé de s'étoffer depuis. La Bulgarie participe activement au Programme régional de l’OCDE pour l’Europe du Sud-Est depuis son lancement en 2000. En effet, elle met en commun ses politiques publiques et ses bonnes pratiques avec les économies voisines comparables et contribue activement à l'apprentissage entre pairs et au dialogue sur les politiques à suivre au niveau régional. Les réformes économiques engagées par le pays candidat et son rayonnement dans la région ont ouvert la voie à sa transition vers une économie de marché et à son adhésion à l’UE en 2007.

Ces dernières années, la Bulgarie s’investit de plus en plus dans les organes, instruments, examens économiques et projets de l’OCDE, et expose ainsi de solides arguments en faveur de son adhésion à l’Organisation.

Découvrez les données, analyses et conseils pour l'action publique de l'OCDE.