Examens des politiques nationales d'éducation : Bulgarie 2004

Ce livre propose un panorama du système éducatif bulgare et décrit son évolution depuis les changements politiques. Il fournit une analyse de l’ensemble du système éducatif et identifie les directions à prendre pour renforcer le processus de réforme à la lumière des défis auxquels sont confrontés, dans des conditions relativement difficiles, les représentants de l’État, les communautés, les entreprises, le personnel éducatif, les parents et les élèves.