Examens des politiques nationales d'éducation : Écosse 2007

L’Écosse obtient régulièrement d’excellents résultats au Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et son système scolaire est un des plus équitables de l’OCDE. Cet ouvrage analyse les forces des écoles écossaises et les difficultés qui s’opposent à la réussite de tous les enfants. La première de ces difficultés réside dans l’écart de résultats qui apparaît dans les dernières années de l’enseignement primaire et se creuse au début du secondaire : les enfants de milieux défavorisés sont plus exposés que les autres à l’échec scolaire. La deuxième concerne le besoin d’accroître le taux de scolarisation et de réussite dans le deuxième cycle du secondaire et d’améliorer l’équité dans l’enseignement supérieur. Cet examen analyse les performances des établissements scolaires écossais à partir des conclusions du PISA et des résultats aux tests et examens nationaux, et étudie les réformes éducatives entreprises en Écosse à la lumière de celles qui ont été engagées dans des pays rencontrant des difficultés comparables.