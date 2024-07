Examens des politiques nationales d'éducation : Europe du Sud-Est 2003

Les travaux dans le domaine de l’éducation, retenus comme l’une des priorités du Pacte de stabilité, sont un volet essentiel pour former le capital humain et promouvoir la paix et les valeurs démocratiques. Il a été demandé à l’OCDE d’assurer la coordination des activités du Groupe spécial sur l’éducation et la jeunesse dans le domaine de la politique générale de l’éducation et de la transformation des systèmes éducatifs et de réaliser des examens thématiques des politiques nationales d’éducation dans les pays de cette région. Ce projet a abouti à l’établissement de rapports sur chacun des pays et à une synthèse régionale qui offrent une analyse des systèmes éducatifs, des problèmes en jeu et des obstacles à la réforme. Ils présentent des recommandations, utiles aux décideurs publics nationaux, qui devraient permettre aux pays et organismes partenaires du Pacte de stabilité de mieux cibler l’aide régionale afin de faciliter l’intégration européenne des pays de l’Europe du Sud-Est. Cette étude s'inscrit dans le cadre des relations de coopération que l'OCDE entretient avec les économies non membres de diverses régions du monde.