Examens des politiques nationales d'éducation : L'enseignement supérieur au Portugal 2007

Au Portugal, le secteur de l’enseignement supérieur s’est sensiblement développé au cours des vingt dernières années, mais la fréquentation et le niveau global d’études demeurent inférieurs aux normes européennes et les taux de scolarisation ont commencé à baisser. Dans son examen, l’OCDE recommande aux autorités nationales du Portugal de se polariser sur l’orientation stratégique et de laisser aux établissements d'enseignement supérieur une plus grande latitude dans la mise en œuvre des priorités gouvernementales en accord avec la mission qui est la leur. Parmi les réformes proposées, les examinateurs invitent le Portugal à créer un Conseil national de l’enseignement supérieur qui serait chargé de superviser la stratégie du pays dans ce secteur éducatif. Les examinateurs préconisent aussi d’apporter de grands changements à la gouvernance et à la gestion des établissements d'enseignement supérieur pour les mettre en phase avec les objectifs nationaux, favoriser leur réceptivité et leur efficience et améliorer leur qualité. L’un des objectifs stratégiques essentiels du gouvernement portugais est d’améliorer la recherche et l’innovation, et les examinateurs de l’OCDE suggèrent d’apporter un certain nombre de changements d’ordre qualitatif au système d’enseignement supérieur du Portugal afin de renforcer les performances dans ces deux domaines.