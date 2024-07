Examens des politiques nationales d'éducation : L'enseignement supérieur en Irlande 2006

Si l’Irlande a été l’un des premiers pays européens à avoir compris l’importance économique de l’éducation, le système d’enseignement supérieur irlandais n’en est pas moins aujourd’hui à la croisée des chemins, avec des défis de taille à affronter. Il est nécessaire d’investir massivement pour renforcer en profondeur les programmes postlicence et les structures de recherche, de développement et d’innovation. Il convient de mettre en place des mécanismes permettant de trouver le juste équilibre entre les diverses composantes du système d’enseignement tertiaire, qui comprend les universités, les instituts de technologie et les autres établissements assurant une formation postsecondaire. Il est en outre nécessaire de répondre aux demandes en matière de spécialisation, de concurrence et de complémentarités à l’intérieur du système. Ce rapport étudie l’ensemble des questions relatives à l’enseignement supérieur et propose des recommandations pratiques qui répondent aux ambitions des pouvoirs publics pour ce secteur. Il propose des méthodes d’action destinées à développer des sources de financement supplémentaires.