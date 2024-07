Études économiques de l'OCDE : Irlande 2022 (version abrégée)

L’économie irlandaise a résisté à la pandémie de COVID-19 et fait face de manière satisfaisante aux répercussions de la guerre d’agression de la Russie envers l’Ukraine. Bien que la situation budgétaire soit actuellement solide, grâce au dynamisme des recettes, un certain nombre de tensions liées au vieillissement démographique, au logement, à la santé et au changement climatique, créent des risques budgétaires à plus longue échéance. Les investissements en cours et prévus pour stimuler l’offre de logements et leur accessibilité et faire baisser les émissions de gaz à effet de serre devraient s'accompagner de réformes visant à réduire les obstacles réglementaires et juridiques, à atténuer les incertitudes et à faire baisser les coûts de transaction, qui sont élevés. Le gouvernement a lancé une réforme majeure du secteur de la santé, baptisée Sláintecare. Il est essentiel de renforcer l’efficience des dépenses, de réduire les délais d’attente et de simplifier les interactions entre les différentes sphères du système pour améliorer les performances et la viabilité du secteur de la santé. Il faudrait donner la priorité à la mise en place d’un système plus intégré de soins primaires, de soins de proximité et de soins hospitaliers de manière à accroître l’efficacité des dépenses et la capacité à faire face aux enjeux futurs. Améliorer la disponibilité et la gouvernance des données, de même que la communication et la gestion financière, pourrait aider à suivre les dépenses et la mise en œuvre de la réforme.

THÉMATIQUE SPÉCIALE : PERFORMANCES ET EFFICIENCE DU SECTEUR DE LA SANTÉ