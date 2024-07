Études économiques de l'OCDE : Irlande 2006

L'Étude économique de 2006 consacrée à l'Irlande réalisée périodiquement par l’OCDE passe en revue les défis politiques et économiques auxquels cette économie à la croissance rapide doit faire face. Elle examine notamment comment maintenir des taux de croissance et de productivité élevés tout en augmentant la concurrence, en améliorant l’education, en encourageant l’innovation et en améliorant les infrastructures. Elle étudie aussi la possibilité d'augmenter la main d'œuvre en augmentant la participation des femmes. Les risques économiques auxquels l’Irelande est confrontée sont examinés dans les chapitres sur le boom de l’immobilier et les finances publiques.