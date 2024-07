Études économiques de l'OCDE : Irlande 2018 (version abrégée)

L’économie irlandaise poursuit sa croissance à un rythme rapide et un long chemin a été parcouru depuis la sortie du programme d’assistance financière de l’Union européenne (UE) et du Fonds monétaire international (FMI), à la toute fin de 2013. Durant les années qui ont suivi, les indicateurs de revenu national ont augmenté de plus d’un tiers en valeur nominale. Sur le marché du travail, qui constitue probablement le meilleur baromètre des tendances économiques pour l’instant, le taux de chômage s’est replié, passant de plus de 15 % à près de 6 %. Parallèlement, l’Irlande reste mieux classée que d’autres pays de l’OCDE au regard de nombreux indicateurs de bien-être hors revenu, notamment la sécurité des personnes, la qualité de l’environnement et la solidité des liens sociaux.