Standards de l'OCDE pour l'agriculture

Le Système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers vise à encourager la production et l’utilisation de semences d’arbres forestiers, de parties de plantes ou de plants qui ont été récoltés, traités, élevés, étiquetés et distribués d’une manière qui assure leur exactitude. Les matériels forestiers de reproduction (MFR) certifiés par l’OCDE sont produits et font l’objet d’un contrôle officiel selon des procédures harmonisées.

MFR certifiée destinée à être utilisée dans diverses fonctions forestières et agroforestières, y compris la production de bois et d’autres biens (par exemple, fruits, gomme, résine, liège), la protection des sols, la biodiversité, l’atténuation du changement climatique et la restauration de l’environnement. Les gouvernements collaborent au Système pour mettre au point des procédures de certification qui garantissent l’identification correcte des MFR et minimisent l’incertitude quant à la réussite du boisement et du reboisement.



À ce jour, 30 pays participants mettent en œuvre le Système, dont des pays qui développent leur certification et leur commerce de semences et de plantes forestières à des fins d’agroforesterie et de reboisement.