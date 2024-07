Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2023 Numéro 2

L’économie mondiale reste en proie aux difficultés liées à l’inflation et à des perspectives de croissance faible. En 2023, la croissance du PIB a été jusqu’à présent plus forte que prévu, mais elle est désormais en train de se modérer, sur fond de resserrement des conditions financières, de croissance atone des échanges et de fragilisation de la confiance des entreprises et des consommateurs. Les risques de divergence à la baisse par rapport aux prévisions à court terme demeurent prédominants et pourraient tenir notamment à l’aggravation des tensions géopolitiques, par exemple en raison de l’évolution du conflit qui a éclaté à la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël, ainsi qu’à un impact plus important que prévu du durcissement de la politique monétaire. Côté positif, la croissance pourrait aussi être plus vigoureuse si les ménages dépensent une plus grande partie de l’épargne excédentaire accumulée pendant la pandémie.