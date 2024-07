Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intermédiaire, février 2024

La croissance mondiale a été étonnamment résiliente en 2023, la baisse des prix de l’énergie et l’atténuation des tensions sur les chaînes d’approvisionnement ayant contribué à faire reculer l’inflation plus rapidement que prévu. Toutefois, des indicateurs récents laissent entrevoir une certaine modération de la croissance. En l’absence de nouveau choc négatif affectant l’offre, l’atténuation des tensions au niveau de la demande devrait permettre à l’inflation globale et à l’inflation sous-jacente de reculer encore dans la plupart des économies. D’ici à la fin 2025, l’inflation devrait revenir à l’objectif dans la plupart des grands pays du G20. Les risques géopolitiques, en particulier ceux liés au conflit qui a éclaté au Moyen-Orient après les attentats terroristes commis par le Hamas contre Israël, demeurent importants. Des hausses inattendues de l’inflation pourraient quant à elles entraîner de fortes corrections des prix des actifs financiers, les marchés intégrant dans les prix la possibilité que les taux directeurs se maintiennent dans la durée à un niveau élevé.