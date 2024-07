Membres et partenaires

L’OCDE collabore étroitement avec de nombreux pays par le biais de ses initiatives régionales en Afrique, en Eurasie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Amérique latine et aux Caraïbes, en Asie du Sud-Est et en Europe du Sud-Est. Ces initiatives permettent de comparer plus facilement les politiques publiques et de mettre en commun les bonnes pratiques des pays d'une zone géographique précise, au sein des régions et entre elles. Elles contribuent aussi à accompagner les pays vers l'adoption de normes mondialement reconnues et de programmes de réformes ambitieux afin d'offrir à leurs citoyens davantage de prospérité et de bien-être, notamment au niveau des villes et des collectivités locales. Les pays non membres peuvent également être invités à participer aux réunions de l’OCDE à différents niveaux de partenariat, ainsi qu’à des forums mondiaux.