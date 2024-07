L’OCDE et le G7

En 2024, l’OCDE soutient la présidence italienne dans ses efforts visant à doper les perspectives de développement et à renforcer les partenariats avec les pays en développement et émergents, en particulier en Afrique. En mettant notamment à profit la Plateforme virtuelle d’investissement pour l’Afrique, un projet conjoint de l’OCDE et de la Commission de l’Union africaine, nous collaborons avec le G7 pour remédier aux domaines de vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, tout en prônant une extraction responsable de ces minéraux et une création de valeur ajoutée locale dans les pays riches en ressources. L’OCDE soutient également l’action menée par le G7 face à des défis systémiques plus vastes : ainsi, dans le domaine de la transformation numérique, nous aidons le G7 à élaborer des mécanismes de suivi et de mesure pour renforcer la gouvernance de l’IA, notamment en prêtant appui à la mise en œuvre du Processus et du Code de conduite d’Hiroshima sur l’IA, ainsi qu’au moyen d'une boîte à outils sur l’IA dans le secteur public et d’un Plan d’action du G7 pour une utilisation fiable de l’IA dans le cadre professionnel.

L’OCDE intervient dans de nombreux autres domaines pour faire progresser les priorités de la présidence italienne du G7 en 2024, qu’il s’agisse de soutenir la reconstruction et le redressement de l’Ukraine dans le cadre du Programme-pays de l’OCDE pour l’Ukraine ou de promouvoir l’égalité des genres au moyen du Tableau de bord annuel OCDE-G7 sur l’égalité des genres, ou encore de fournir nos données, nos analyses et nos normes pour éclairer l’action en matière de lutte contre la corruption, de changement climatique, d’emploi, de santé et d’investissement dans les infrastructures.