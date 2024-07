Partenaire clé de l’OCDE depuis 2007 aux côtés de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine et de l’Inde, l’Indonésie est devenue en février 2024 le premier pays d’Asie du Sud-Est à demander à rejoindre l’Organisation.

C’est aujourd’hui la septième économie mondiale (en parité de pouvoir d’achat) et l’une des économies de marché émergentes les plus dynamiques. Seul pays d’Asie du Sud-Est à faire partie du G20, l'Indonésie est aussi un membre actif du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et un chef de file constructif de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Avec sa participation aux travaux de 11 organes de l'OCDE, son adhésion à 15 instruments juridiques de l’Organisation et la création du bureau de Jakarta en 2015, l’Indonésie a considérablement renforcé sa coopération avec l’OCDE. Grâce au processus d’adhésion, les travaux de coopération vont s'intensifier dans des domaines clés comme les études économiques, l’investissement, la lutte contre la corruption, la gouvernance publique et l’environnement.

