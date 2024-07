Études économiques de l'OCDE : Indonésie 2018 (version abrégée)

Grâce à une expansion économique constante et à des politiques publiques efficaces, les taux de pauvreté et les inégalités sont en repli et l’accès aux services publics se développe. La croissance du revenu par habitant est solide. Pourtant, le déficit d’infrastructures demeure important, et il faudrait augmenter les dépenses de santé et d’action sociale pour que la croissance profite au plus grand nombre. De même, le bien-être gagnerait à une meilleure prise en compte de la situation environnementale.